فوائد ماسك الصبار الطبيعي لجميع أنواع البشرة

فوائد جل الصبار.





ماسك الصبار الطبيعي ..





فوائد الصبّار للبشرة :-





1- يعالج حروق الشمس، لخاصيّته في الحماية من أشعة الشّمس الضارّة والأشعة فوق البنفسجيّة وحروق البشرة





2- يزيل البقع الدّاكنة ، نظرًا لاحتوائه على فيتامين أ الذي يساعد على ترميم بناء الجلد والحفاظ على مرونته.





3- يعمل كمرطبٍ للوجه، لما يحتويه من نسبة رطوبةٍ عاليةٍ؛ إذ يشكل الماء نسبةً كبيرةً من تركيبته، لذلك فهو مفيد لذوي البشرة الجافة على وجه الخصوص، كما ويعمل على تغذية جميع أنواع البشرة بشكلٍ عامٍّ من خلال مساهمته في الحصول على بشرةٍ مرنةٍ؛ كونه يحتوي على مواد مرطّبة.





4- يُحسن البشرة، من خلال زيادة توهّج الجلد وتقليل الانتفاخ تحت العين؛ وذلك لاحتواءه على أهم مضادات الأكسدة الطبيعيّة وأهمها مادة "بايتالينز".





5- يعتبر مزيل مكياج طبيعي دون أي آثار او بقايا





6- يعتبر افضل طريقة للحصول على بشرة رائعة، لما يحتويه من عناصر ومواد مفيدة ومغذّية للبشرة، وأبرزها فيتامين "جـ"، وفيتامين "هـ"، والزّنك





7- يعتبر من أنجح العلاجات المستخدمة في التخلّص من حب الشباب، كونه يعمل كمضاد للبكتيريا؛ فأغلب المستحضرات المعنية بإزالة حب الشباب تحتوي في تركيبها على نسبة من الصبار.





8- يجعل البشرة غايةً في النعومة؛ فهو يعمل على ترطيبها وتهدئتها وجعلها أكثر سلاسة وليونة.





9- يعمل على محاربة التجاعيد وجميع علامات التقدّم في السن التي قد تظهر على البشرة.





10- يحفّز ويحسّن عمليّة تجديد خلايا البشرة.





11- يساعد على إنعاش البشرة وإمدادها بالأكسجين كي تتنفّس.

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر عبر صفحتها على فيسبوك