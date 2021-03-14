My Heritage .. رأي الأزهر والإفتاء في تطبيق تحريك صور الموتى

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، تطبيق جديد من ضمن التطبيقات الإلكترونية الحديثة والجديدة على استخدامنا، يحول هذا التطبيق الصور إلى أخرى متحركة، ويستعملها النشطاء في تحريك صور الموتى.





وفي هذا الصدد، عكفت دار الإفتاء المصرية، كعادتها على إصدار فتوى حديثة بشأن هذا التطبيق والذي كثرت عنه أسئلة الناس.





الإفتاء تحسم الجدل

علقت دار الإفتاء على استخدام أحد التطبيقات التلفونية لتحريك الصور الثابتة حتى تبدو متحركة، (MyHeritage) وتطبيق ذلك على صور أشخاص ميتين، وهو ما أفتى البعض بحرمته.

وأكدت الدار، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة؛ إلَّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيَّدة بأن لا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ؛ فإذا كان لا مانع شرعًا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورة عادية.

وأوضحت أن الأَصْل أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع الميت، وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير؛ وذلك كما لو تَرتَّب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة.



تطبيق صهيوني ينتهك حرمات الموتى