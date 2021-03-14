إلغاء 2000 رحلة طيران بسبب عاصفة ثلجية في أمريكا

ألغيت ما يقرب من 2000 رحلة جوية في عطلة نهاية الأسبوع في دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية بسبب عاصفة ثلجية.





ونقلت صحيفة "دنفر بوست" عن المتحدثة باسم مطار دنفر الدولي إميلي ويليامز، إن الإلغاء كان إقلاعًا ووصولًا، السبت، وتم إلغاء ما لا يقل عن 740 رحلة طيران، وإلغاء 1120 رحلة أخرى يوم الأحد.





وقال مطار دنفر الدولي في تغريدة على تويتر إنه لن تكون هناك رحلات بسبب تساقط الثلج.





ويخضع ممر كولورادو فرونت رينج الحضري، بين كولورادو سبرينجز وشيان، وايومنج، للتحذير من عاصفة شتوية حتى صباح يوم الاثنين.





في فبراير، تسببت العواصف ودرجات الحرارة المتجمدة في تكساس وولايات أخرى في النصف السفلي من الولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. ارتبطت العشرات من الوفيات بالعواصف الشتوية، نصفها في تكساس.