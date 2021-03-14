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أخبار البلد

لأول مرة في مصر.. تلقيح اصطناعي ونقل الأجنة لزيادة إنتاج الأغنام والماعز

الأحد 14/مارس/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلن الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، أنه لأول مرة في مصر وفي معهد بحوث التناسليات يتم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الأغنام والماعز باستخدام منظار البطن الجراحي المحمول وقسطرة روبرتسون المتوافقة مع المنظار لغرض التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة باستخدام قصيبات السائل منوي أو جنين مجمد.

وأضاف حسن أن هذه الطريقة ملائمة وعملية سريعة للتطبيق داخل المزرعة حيث تستغرق الحالة الواحدة للتلقيح أو نقل الأجنة أقل من 10 دقائق مما يوفر الوقت والمجهود كما أن الحالات التي يتم إجراء التلقيح أو نقل الأجنة لها تكون نسبة العشار منها مرتفعة بالمقارنة بالتلقيح عن طريقة عنق الرحم أو الطرق الجراحية التقليدية.

وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية أن هذه الطريقة تسهم في نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجنة في الأغنام والماعز على مستوي المزارع  مما يساعد علي التوسع في علاج مشاكل الخصوبة وكذلك التحسين الوراثي وتهجين السلالات للمجترات الصغيرة والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات انتاج اللحوم والالبان ومن ثم زيادة أرباح المربي.

كما تساعد هذه الطريقة على تهجين السلالات  فى الأغنام والماعز حيث يمكن الحصول علي خراف وزن 70-80 كيلو  عند عمر سنه بدلا" من السلالات المحلية التي لا يزيد وزنها عن 50 – 60 كليو وكذلك زيادة في إنتاج اللبن في الماعز والأغنام.
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