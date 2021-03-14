أفضل 5 هواتف ذكية بسعر 4000 جنيه

توجد العديد من الهواتف المحمولة القوية ضمن أفضل هواتف في فئة 4000، والتي تتميز بمواصفات وإمكانيات رائدة في هذه الفئة المتوسطة، وتجلب بعض أفضل هواتف في فئة 4000، ميزات منافسة يصعب معها تحديد ما هو الجهاز الأنسب للشراء، فبعض الأجهزة تمتاز ببطارية كبيرة وشحن سريع، والبعض الآخر يمتاز بآداء معالج قوى وحجم ذاكرة غير اعتيادي بالإضافة لإعدادات كاميرا متميزة.





وتضم افضل هواتف بسعر 4000، ماركات مختلفة من جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية، والتي تتنافس بشراسة لتحتل أحداهما الحصة الأكبر بالسوق بهاتف متفوق ضمن الفئة المتوسطة، يمتاز بميزة لا تقارن مع منافسيه في هذه الفئة السعرية.





وفيما يلي نستعرض إليك افضل 5 هواتف بسعر 4000





1. هاتف شاومي Redmi Note 9 Pro:





قدمت شاومي هاتف Redmi Note 9 Pro، بمواصفات ممتازة منها آداء المعالج الذي يمد الجهاز بإمكانيات قوية مخصصة لألعاب الفيديو الثقيلة، ويأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 720G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.





وبالنسبة للبطارية فتأتي بقوة 5020 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة شحن 33 وات، مع شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.53 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 و 8 و 5 و 2 ميجابكسل، مع كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل، ويتوفر هاتف Redmi Note 9 Pro، مقابل سعر يبدأ من 4050 جنيها مصريا.





2. هاتف سامسونج Galaxy M31:





تتسابق شركة سامسونج لتزويد هواتفها الحديثة بسعة بطارية كبيرة لا تقدمها الشركات المنافسة في هواتفها، يأتي هاتف Galaxy M31، مزود ببطارية هائلة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة شحن 15 وات، ويعمل الهاتف بمعالج Exynos 9611، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





ويشمل هاتف Galaxy M31، شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، مع إعدادات كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 و 8 و 5 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، ويتوفر الهاتف بسعر 4400 جنيه مصري.





3. هاتف أوبو Oppo A52:





يأتي هاتف أوبو Oppo A52، بتصميم من البلاستيك اللامع، مع شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 665، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





وجاء هاتف Oppo A52، بكاميرا خلفية رباعية بدقة 12 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر الهاتف بسعر 4190 جنيها مصريا.





4. هاتف هونر Honor 9X Pro:





يمتاز هاتف Honor 9X Pro، بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل على التوالي، ويعمل الهاتف الذكي بمعالج من نوع Kirin 810، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





ويأتي هاتف هاتف Honor 9X Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.59 بوصة، ويحتوي على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير في الساعة، ويتوفر الهاتف بسعر حوالي 4000 جنيه مصري.





5. هاتف ريلمي Realme 7i:





يأتي هاتف Realme 7i، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، ويعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 662، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة خارجية بسعة 128 جيجابايت، ويقدم كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 و 8 و 2 و2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الهاتف بسعر 3900 جنيه مصري.