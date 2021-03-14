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تعليم

الثلاثاء .. انطلاق فعاليات الويبينار الدولي لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالي

الأحد 14/مارس/2021 - 03:44 م
الويبينارالدولي لمكافحة
الويبينارالدولي لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى
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إسلام خالد
بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية ، ينطلق الويبينار الدولي الثانى فى سلسلة الندوات الافتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" والذي يقام بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومكتب العلاقات الدولية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

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ويؤكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أهمية عقد هذا الويبينار في ظل جهود مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات، موكدًا أن جامعة حلوان تحرص على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويدير فعاليات الويبينار الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، حيث تتناول ثانى حلقات الويبينار سلسة التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وحوكمة الجامعات فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة، بمشاركة كل من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وMr. Alex Petkov منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، Dr. Aziza Ellozy الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وDr Neerja A Guptaجامعة سانشى بالهند، Dr. Hadis Karatashiجامعة يونيفرسم فى كوسوفو. 

تعقد فعاليات الويبينار يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
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