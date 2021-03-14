التصريح بدفن جثة سائق انتحر شنقا لانفصاله عن زوجته بالقليوبية

امرت نيابة شبرا الخيمة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق تخلص من حياته بالانتحار بسبب انفصاله عن زوجته لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال أهلية المتوفي.





وتخلص سائق توك توك من حياته لللأبد بالانتحار شنقا ، من خلال تعليق رقبته بجنش بسقف حجرتة داخل مسكنه بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمروره بحالة نفسية لإنفصاله عن زوجتة لشكه في سلوكها تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا بوفاه المدعو "ت. ا" 39 عام سائق توك توك ومقيم مدينة السعادة دائرة قسم اول شبرا الخيمة.





وكشفت تحريات الرائد أحمد عصرئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة إن المجنى عليه تخلص من حياته بتعليق رقبته بجنش بسقف حجرتة لمروره بحالة نفسية سيئة لإنفصاله عن زوجتة لشكه في سلوكها تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.





من ناحية اخرى ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بتردد عاطلين على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين علي عملائهم بنطاق واسع.





وكشفت التحريات التي أجرها ضباط البحث الجنائى بمركز طوخ أن وراء ذلك كلا من "ب. ف"، 48 عاما عامل، و"ا. ا" 49 عام مقيم كفر منصور دائرة المركز وتم ضبطهما بحوزتهما كيلو وربع من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وذخيرة غير مرخصة وهاتفي محمول ومبلغ مالى.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.