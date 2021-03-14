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فن

جورج وسوف فى أحدث ظهور له وسط الطبيعة: الربيع على الابواب

الأحد 14/مارس/2021 - 04:37 م
جورج وسوف
جورج وسوف
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محمد بدران




نشر الفنان جورج وسوف صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "جورج وسوف" في الصورة بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة وعلق قائلا "صباح الخير جورج_وسوف #الطبيعة #الربيع_على_الابواب" نالت إعجاب متابعيه.


وحصدت أغنية «صاحي الليل» للفنان جورج وسوف، 14مليون مشاهدة بعد طرحها 17 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهوره ومتابعيه. 


أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، من كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري. 


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