بالمجان ... عيادة باطنة وأطفال فى نقابة المهندسين بالإسكندرية الخميس المقبل

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم صحى مجانى للمهندسين وأسرهم بالمجان ، وذلك الخميس 18 مارس الجارى فى مقر نادى المهندسين بسابا باشا.









وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الصحى من اكثر الفاعليات نجاحًا وهناك اقبال كبير عليها من المهندسين وأسرهم لذلك أطلقت اللجنة عدد من الفاعليات خلال شهر مارس بناءا على رغبة الأعضاء.









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وأضاف أن اليوم الصحى سيكون كشف مجانى فى تخصصات الباطن والأطفال ويشمل قياس ضغط و قياس معدل السكر بالدم بالإضافة إلى تحليل صورة دم كامله، على أن يبدأ اليوم الصحى الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة مساءا .





كما أكد على الالتزام التام داخل مركز الخدمات فى نادى المهندسين بسابا باشا على الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا للتزاحم وحفاظًا على سلامة المهندسين وأسرهم .