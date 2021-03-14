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تعليم

توفير كمامات لطلاب زراعة عين شمس أثناء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:30 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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حسام الفقي
قام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئوون التعليم و الطلاب  بجولات  تفقدية  منذ بداية الامتحانات بكليات الجامعة المختلفة  حيث ، تفقد  اليوم ، كلية الزراعة للإطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل سليم ، بمصاحبة أ.د. احمد جلال عميد الكلية، وأ.د. هشام الحريري وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب،  أ.د. ولاء عبد الغني وكيل الكليه لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. نبيل المدني وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه . 

وخلال الجولة أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالاجراءات الاحترازية التى تتخذها كلية الزراعة حفاظًا علي سلامة الطلاب. 

ومن جانبه أوضح أ.د. احمد جلال أن الكلية قامت بكافة التدابير الاحترازية الخاصة بالامتحانات ، من تجهيز للقاعات وتوفير كافة وسائل التهوية، إلي جانب التعقيم المستمر ، كما يتم قياس درجة حرارة الطلاب علي البوابات مع تخصيص بوابة للدخول وأخري للخروج،  مع التأكد من الالتزام بارتداء الكمامة .

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وأضاف قامت الكلية بتوفير الكمامات للطلاب الذين ليس لديهم كمامات ، إلي جانب تقسيم الامتحانات إلي ٤ فترات حفاظا علي التباعد الاجتماعي ، مؤكدا علي أنه يتم تعقيم المدرجات ولجان الامتحانات صباحا ومساءا وما بين اللجان  ، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في عملية استلام اوراق الإجابة حيث يتم جمعها ونقلها للكنترولات من خلال صناديق بلاستيكية معقمة للحد من حدوث العدوى وحفاظا على سلامة الجميع.

وعقب تفقد لجان الامتحانات ، قام ا.د. عبد الفتاح سعود بزيارة مشتل كلية الزراعة والذي يضم مجموعة رائعه من نباتات الزينة والزهور ، وقد أثنى سيادته علي المشتل والجهود المبذولة من أجل وصوله لهذا المستوى كما قام بشراء بعض النباتات .

و قام بزيارة حديقة شهداء الجيش الابيض والذي أقامتها كلية الزراعة ، وتم فيها غرس ٢٠٠ شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة تخليدا لذكرى الأطباء الذين توفوا جراء جائحة كورونا وتقديرا لتضحياتهم وصدقة جارية علي أرواحهم الطاهرة.
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