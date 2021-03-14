لجنة أعمال مراكز الاختبارات الإلكترونية بالأعلى للجامعات تزور طب عين شمس

استقبلت الدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد لجنة أعمال مراكز الأختبارات الألكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. أشرف عمر عميد كلية الطب .





قام الوفد بجولة تفقدية زار خلالها قاعات الأمتحانات بالكلية ، والتى تم تجهيزها بالكامل على مستوى عالى من التقنية لإجراء جميع أنواع الامتحانات الإلكترونية.





ورافق اللجنة خلال الجولة الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الأستشارات بكلية الهندسة و الدكتورحازم الدالي الاستشارى المسئول عن المشروع.





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وتضمنت الجولة تفقد ٤ قاعات بسعة إجمالية ٨٣٠ طالب وطالبة، تم تجهيزها طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ٣ أشهر فقط، لأداء الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب مستوي الجامعات المصرية ، حيث تتولي وزارة التعليم العالي توريد أجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان الكترونيًا، بالإضافة إلى تجهيز القاعات لتكون مؤمنة ضد الحريق، وبها كاميرات للمراقبة وأنظمة صوت.