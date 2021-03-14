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لميس الحديدي تكشف موعد توافر 300 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصينى للمواطنين

الأحد 14/مارس/2021 - 10:41 م
توافر 300 ألف جرعة
توافر 300 ألف جرعة للمواطنين " سينوفارم " المهداه من الصين
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ندى رأفت
قالت الاعلامية لميس أن أعداد الاصابات بفيروس " كورونا " مؤخرًا تبدو معقولة حيث نتحدث عن متوسط 641 حالة يوميًا مع متوسط 42 حالة وفاة يوميًا 
وأكدت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " هذه هي الارقام الرسمية المعلنة وفقًا لمن يجري المسحات الطبية في المنشات الصحية الرسمية لكن هناك تصاعد أخر في الاصابات غير المبلغ عنها .. وكل واحد فينا حاسس إن حوله إصابات بعدد أكبر من ذي قبل في دوائر الاصدقاء والاقرباء والمعارف ". 

 تابعت : وفي ذات الوقت تستمر عمليات تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح رغم ضعف الاقبال " .

وكشفت الحديدي وفقًا لمصادرها الخاصة أن جرعات لقاح سينوفارم البالغة 300 ألف جرعة المهداه من الصين يجرب الان تحليل عينات منها في المعامل المركزية تمهيدًا لتوفيرها للتلقيح والاسراع في تلقي جرعات اللقاح ، قائلة : يتم تحليل عينة منها ويتم الاسراع لتوفيرها في مراكز اللقاحات خلال ايام ". 

 وواصلت : " وفقًا لتقييم كوفاكس الخاص بالدول التي تسرع بتطعيم مواطنيها تحتل المغرب صدارة الدول الافريقية كونها اسرع الدول في تلقيح مواطنيها والاقبال على الحصول على اللقاحات .. وإحنا مش عاوزين نكون في أخر " اللستة " والدولة بتبذل مجهود كبير جدًا في توفير اللقاحات ومحتاجين تسريع عملية التقليح ".
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