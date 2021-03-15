سر اختيارها بديلة لـ سناء يونس.. عائشة الكيلاني تكشف كواليس مشهد الشهير في "الشيطانة التي أحبتني"

كشفت الفنانة عائشة الكيلاني عن كواليس مشهدها الشهير في فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، والذى شاركت فى بطولته الفنان محمد صبحي، حيث أكدت أن المشهد بالرغم من احتوائه على حوار طويل وسريع، إلا أنها قامت بتصويره على مرة واحدة فقط.

وتابعت "الكيلاني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كواليس الفنان محمد صبحى في غاية الاحترام، حيث أنه حريص على أن يخرج كل ممثل بشكل جيد أمام الجمهور.





وعن كواليس فيلمها الشهير "سيداتي آنساتي"، أكدت ان مخرج العمل رافت الميهي كان في غاية اللطف، حيث إنه كان يرفض ان يقوم الممثلين بروفة تصوير، حيث يخرج المشهد من اول مرة بشكل طبيعي، حيث كان يقوم بضبط الإضاءة والحركة على مساعديه الموجودين في مجال التصوير .





وأضافت "الكيلاني" أنها قامت بأداء الدور ذاته التي قامت به الفنانة إسعاد يونس في مسرحية سك على بناتك ، بعد سفر الأخيرة بشكل مفاجئ، حيث ذهبت إلى المسرح برفقة الزملاء وحينها قرر الفنان فؤاد المهندس إسناد الدور، لتقوم بالوقوف على المسرح في اليوم التالي بعد جعل الملقن لا يقوم خلال المسرحية بتلقينها الدور.

وتابعت : أن حينها قال المهندس لها جملة لا تستطيع ـن تنساها وهي " انت فتحتي بيوت ناس كثير " بتجسيدك للشخصية ، مؤكدة أنها أصرت على ـن يقوم بضربها في أحد المشاهد كما كان يفعل مع الفنانة سناء يونس .

وتستكمل أن فواد المهندس كان يقوم قبل بدء العرض بالمزاح مع كل العاملين حتى ينسوا أي مشاكل شخصية قبل بدء العرض ، ليتمكنوا من إسعاد الجماهير.