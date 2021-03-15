اليوم.. سميرة سعيد تطرح فيديو كليب متاهة

من أهم ألبوماتها "عايزة أعيش" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة استماع مرتفعة، ومن أكثر الأغاني التي حققت نجاحا في الألبوم أغنيتي "هوا هوا" و"محصلش حاجة".



