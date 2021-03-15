اليوم.. سميرة سعيد تطرح فيديو كليب متاهة

تستعد الفنانة سميرة سعيد، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "متاهة" اليوم الأثنين عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".
من أهم ألبوماتها "عايزة أعيش" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة استماع مرتفعة، ومن أكثر الأغاني التي حققت نجاحا في الألبوم أغنيتي "هوا هوا" و"محصلش حاجة".
تقول كلمات أغنية "محصلش حاجة": "وأديني سيبته و شوفت أهو محصلش حاجة .. والوضع فعلا مختلفش في أي حاجة .. باكل وأضحك بشتغل وأعمل كل حاجة .. لأ لأ مش زعلانة و كئيبة.. مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة .. ولا ماشية و بخبط دماغي في كل حيطة .. مبردش عاللي يقولي كلمة جت بسيطة .. بعدك مش متصنف مصيبة .. بالعكس حتى أنا حاسة مرتاحة وسعيدة .. مطلعش إنها حاجة وحشة أعيش وحيدة .. هبدأ حياتي بصفحة فاضية ولسه بيضة.. وبشنطة شخصيات جديدة".