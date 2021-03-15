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أخبار العالم

ليبيا.. الحكومة تؤدي اليمين الدستورية في طبرق والمجلس الرئاسي بطرابلس

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
تستعد الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي لتأدية اليمين الدستورية، كأول سلطة تنفيذية منبثقة عن مفاوضات جنيف، بعد سنوات من الحرب بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية ستنعقد اليوم بمقر مجلس النواب في طبرق. 

وأضاف: "ستشهد جلسة اليوم حضور دولي موسع ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الانجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري الذين يسيحضرون مع مجلس النواب مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية الزوم بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي".

كما سيؤدي المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس ليتوجه بعد ذلك إلى طبرق لحضور أداء اليمين الدستورية للحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
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