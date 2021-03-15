توقيع اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس .. تفاصيل

وقع كل من الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس والدكتور محمد العراقي نائب وكالة الفضاء المصرية، اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.
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وأوضح الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس أنه تم التخطيط لمدة سنتين لبدء إطلاق "معامل إبتكار الفضاء" بالشراكة بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس iHub
وأضاف أن معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس هو الأول من نوعه علي مستوي الجامعات المصرية والذي من المقرر ان يتم تأسيسه في 32 كلية في 27 جامعة في مصر، موضحا أنه سيتم من خلال هذه المعامل تشجيع وتدريب ودعم المبتكرين في مجال تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج والكورسات والمسابقات والتدريبات العملية وأيضا دعم مشاريع متعددة التخصصات للطلاب والباحثين والشركات الناشئة.
ويشرف علي المعمل الدكتور عبدالحليم ذكري ود. فاطمة نويجي، كما يشرف على برنامج "معامل ابتكار الفضاء" د. محمد إبراهيم بوكالة الفضاء المصرية ود. ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) بجامعة عين شمس.