توقيع اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس .. تفاصيل

وقع كل من الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس والدكتور محمد العراقي نائب وكالة الفضاء المصرية، اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.





اقرأ أيضا:

الجامعة البريطانية: نسعى لمواكبة حاجة سوق العمل.. وكنا سباقين في تقديم هذه التخصصات

وأوضح الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس أنه تم التخطيط لمدة سنتين لبدء إطلاق "معامل إبتكار الفضاء" بالشراكة بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس iHub





وأضاف أن معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس هو الأول من نوعه علي مستوي الجامعات المصرية والذي من المقرر ان يتم تأسيسه في 32 كلية في 27 جامعة في مصر، موضحا أنه سيتم من خلال هذه المعامل تشجيع وتدريب ودعم المبتكرين في مجال تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج والكورسات والمسابقات والتدريبات العملية وأيضا دعم مشاريع متعددة التخصصات للطلاب والباحثين والشركات الناشئة.



