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مياه أسيوط : 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بــ 4 محطات مياه

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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منار نور
وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات، فى إطار الأعمال التنفيذية لمبادرة حياة كريمة الرئاسية والتى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن عقد الاتفاق يشمل تنفيذ توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة ٤٣ ألف م٣/يوم بتكلفة إجمالية٣٠٠ مليون جنيهًا بمركز منفلوط، وتنفيذ توسعات بمحطة مياه  المعابدة بطاقة ٥ ألف م٣/يوم بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بطاقة ٢٦ ألف م٣/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٢٠ مليون جنيهًا  بمركز أبنوب، فضلًا عن تنفيذ توسعات بمحطة مياه ساحل سليم المرشحة بطاقة ٣٤ ألف م٣/يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٤٠ مليون جنيهًا بمركز ساحل سليم.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة يستفيد منها ٢ مليون و ٧٥٠ ألف مواطن بعدد ١٤٩ قرية ب سبعة مراكز بمحافظة أسيوط، بتعاون كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
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