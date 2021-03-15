التعليم : إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لمليون وربع طالب.. قريبا





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا بدون تدخل بشري، حيث قام الكمبيوتر بتصحيح 200 مليون إجابة إلكترونية.









وأضاف وزير التربية والتعليم أن السبب في عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي التي تم تصحيح امتحاناتها إلكترونيا حتى الآن، هو أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط





واوضح وزير التربية والتعليم ان الوزارة لن تكتفي مثلا بتعريف الطالب بدرجته في اللغة العربية فقط بل ستوضح له درجته في البلاغة وفي النحو وغيرها بتفاصيل دقيقة.









وأشار إلى أن التصحيح لم يستغرق وقتا طويلا ولكن صناعة هذه التقارير المفصلة للطلاب هي التي استغرقت وقتا أطول





وأشار وزير الترببة والتعليم ، إلى أن الهدف من هذه الامتحانات كان التدريب والوقوف على النقاط التي لا بد للطالب أن يقوي نفسه فيها قبل امتحان نهاية العام.









وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم إرسال النتيجة المفصلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لـ مليون وربع طالب قريبا.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لم تعلن من الأساس حتى الآن وان جميع الروابط المتداولة عن النتيجة لا اساس لها من الصحة ، مشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فقط.



