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تعليم

جلوبال التعليمية: نقدم التعليم بمعايير جامعة هارتفوردشير الإنجليزية

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قال الدكتور أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إن التعليم في مصر عالي الجودة، مشيرًا إلى أنه خريج جامعة القاهرة لذا فما درسه لا يقل عن أي جامعة أخرى، مشيرًا إلى أن ما يفرق بين التعليم في مصر وانجلترا هي العادات الخاصة بالطلاب وبالتالي فجامعة هارتفوردشير هي جامعة أجنبية تأتي بمعايير التعليم بها ومناهجها، بالإضافة إلى أن رئيس الجامعة، وهو يعد إضافة كبيرة لوجوده في مكانه .


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وأضاف "حليم" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن كلما زادت الاختيارات لابنائنا الطلاب كلما تحسن وضعهم ، موضحا : "اطمح إلى وجود الطلاب لدينا بالجامعة لذا فلا أرى ان هناك مجال للتنافس بيننا وبين غيرنا من الجامعات إنما هو مجال لتعرف الطلاب على الجامعات لتتعدد الاختيارات أمامهم من جامعات أجنبية وحكومية وأهلية ليختار أخيرًا المجال الذي يريد دراسته.

 

 وكانت مؤسسة جلوبال الاكاديمية، أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019 أو من خلال الخط الساخن ١٦١٩٢، وذلك للالتحاق بإحدي كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وتمنح جامعة هارتفوردشير التي تستضيفها جلوبال في المرحله الاولي شهادة البكالوريوس البريطانية في ثلاث كليات: إدارة الأعمال المصنفة من ضمن أعلي ٤٠٠ كلية عالميًا ، والصيدلة من ضمن أعلي ٤٠٠ كليًا عالميًا، والإعلام من ضمن أعلى ٣٠٠ كلية عالميا ويأتي هذا طبقا لتصنيف تايمز هايراديكوشان.

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