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أخبار العالم

رئيس الحكومة الليبية يؤدي اليمن الدستورية أمام البرلمان

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أدى رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق. 

وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان في مدينة طبرق الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس، ويأتي هذا بعد سنوات من الجمود السياسي في ليبيا التي عاشت في اضطرابات وحروب.

وتم تعيين الدبيبة رئيسا للوزراء في 5 فبراير الماضي من قبل 75 مسئولا ليبيا من جميع الاطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء، وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، على ثقة "تاريخية" من النواب.

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