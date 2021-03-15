تدريبات خاصة لـ المثلوثي قبل مواجهة الترجي

خاض حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





ويعاني المثلوثي من الإصابة في الكاحل، والتي تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.





ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.