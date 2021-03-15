برلماني: مبادرة التمويل العقاري الجديدة قاطرة للاقتصاد وشركات المقاولات

أكد النائب سيد سمير عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، موضحا أنها ستكون محفزا أساسيا للمواطنين للحصول على سكن خاص يليق بمستوى حياة أفضل للمواطنين ويؤمن مستقبل العائلات والأسر المصرية في امتلاك مسكن ملائم.









وأضاف سمير في تصريحات له اليوم، أن التمويل الضخم للمبادرة والذي يصل إلى نحو 100 مليار جنيه يؤكد على شمولها واستهدافها عشرات الآلاف من المصريين، مشيرا الى أن المبادرة، ستعمل كذلك على تحفيز قطاع المقاولات، الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية وبالتإلى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال المبادرة.







