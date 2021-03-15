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حوادث

سقوط جزء من عقار في ميت غمر وإخلائه من السكان

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:13 م
سقوط جزء من عقار
سقوط جزء من عقار
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همت الحسينى
سقط جزء من شرفة عقار بشارع فهمى دائرة قسم مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إخلاء العقار من السكان لمعاينته وأقام مجلس المدينة كردون حول العقار.

كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا يفيد، بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة عن سقوط جزء من عقار كائن بشارع فهمى دائرة القسم.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، والإنقاذ البري، إلى مكان البلاغ وبالتنسيق مع مسئولى مجلس مدينة ميت غمر، تم عمل كردون أمنى حول المنزل، وبالفحص تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابقين على مساحة 80 متر تقريبا، والدور الأول مأهول بالسكان، وتبين سقوط جزء من شرفة شقة الطابق الأخير، بمساحة متر فى 6 أمتار، ملك ورثة "المندوه م م"، ولم ينجم عن ذلك إصابات.

وبسؤال "عاطف عبد الفتاح " 58 عاما فنى شئون هندسية تابع لمجلس مدينة ميت غمر، ومقيم بندر ميت غمر، قرر عدم صدور ثمة قرارات إزالة أو ترميم للعقار  وجارى عرض حال العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وطالبوا بإخلاء العقار، وتم الإخلاء، وبسؤال قاطنى الطابق الثانى ربة منزل تبلغ من العمر 76 عاما ، ومقيمة بذات العنوان، أيدت ذات المضمون.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 932 لسنة 2021 إدارى قسم ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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