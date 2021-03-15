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تعليم

برعاية قرينة الرئيس.. التعليم تعلن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:22 م
جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني  أنها تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة تعلن عن "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، للنشء تحت سن ١٨ سنة لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية؛ وذلك انطلاقًا من رعاية الدولة وتشجيع النشء  وتنمية وبناء قدرات الطلاب ورعاية الموهوبين منهم. 

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : تمنح هذه الجائزة سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا فى مجالات الأدب والفنون والإبداع والابتكار.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين: الفئة العمرية الأولى من سن ٥ سنوات حتى ١٢ سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن ١٢ سنة وحتى ١٨ سنة، وتخصص جائزة واحدة للفائز فى كل فرع بقيمة ٤٠ ألف جنيه.

وقد تم فتح باب التقدم حتي موعد غايته ٢٠٢١/٣/٢٥، وترسل الأعمال مع الأوراق المطلوبة على عنوان مقر المجلس الأعلى للثقافة بالزمالك.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى انه لمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط التقديم برجاء الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.
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