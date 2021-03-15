إتاحة إمكانية التظلم من نتيجة الترم الأول لطلاب مدارس القاهرة لمدة 3 أسابيع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن فتح باب قبول التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس القاهرة من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثالث الاعدادي ، لمدة ثلاثة أسابيع ، كل حسب إداراته التعليمية .

وعلى جانب آخر.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على تواصل مستمر مع جميع غرف العمليات الموجودة بمختلف المديريات والإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس وفقا لجداول الحضور المعلنة.















وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم تسجيل الغياب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر أن يكون حضور الطلاب في المدارس اختياريا خلال الفصل الدراسي الثاني.









وشددت وزارة التربية والتعليم على أن لجان المتابعة وقيادات الوزارة تقوم بعمل زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام المدارس بالتعليمات الخاصة بنظام سير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تناشد الطلاب متابعة قنوات مدرستنا التعليمية والمنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة لمتابعة شرح دروس المواد الأساسية الخاصة بمختلف صفوف المراحل التعليمية المختلفة.









وفيما يلي، يرصد موقع "صدى البلد" أبرز إجراءات التعليم لحماية الطلاب في المدارس من كورونا مع عودة الدراسة:





- تعقيم المدارس باستمرار قبل دخول الطلاب وأثناء وجودهم وبعد تركهم للمدرسة.





- ارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين والإداريين في المدرسة.





- تعليق ملصقات للتوعية بإجراءات مكافحة كورونا في جميع المدارس.





- توفير غرف عزل في المدارس لعزل أي حالة مشتبه في إصابتها بكورونا وعرضها على طبيب المدرسة.





- تقليل عدد أيام حضور الطلاب في المدرسة، حيث أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نظام وجداول الحضور في المدارس سيكون كما يلي: