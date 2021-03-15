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أخبار العالم

دولة جديدة تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من جلطات دموية

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:30 م
إسبانيا تعلق استخدام
إسبانيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا لمدة 15 يوما
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قسم الخارجي
قررت إسبانيا، اليوم الاثنين، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، 15 يوما على الأقل، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن مصادر مطلعة قولها إن إسبانيا ستوقف استخدام لقاح أسترازينكيا وسط مخاوف من أعراض جانبية وجلطات دموية شديدة يسببها اللقاح، فيما لم تعلن وزارة الصحة الأمر بشكل رسمي.

وتنضم إسبانيا إلى سلسلة من الدول الأوروبية التي اتخذت قرارا بوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تقارير عن جلطات دموية لدى بعض متلقي اللقاح.

وأعلنت دول أوروبية عدة بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تعليق استخدام اللقاح "كإجراء احترازي" وسط مخاوف من آثار جانبية يسببها اللقاح الذي تنتجه الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا".

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إن هيئتها الاستشارية تفحص التقارير المتعلقة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، مؤكدة أنه لا توجد أدلة على خلقه أي مشاكل صحية لدى متلقيه.

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