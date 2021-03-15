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رياضة

تعرف على زي نادي الزمالك أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:52 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والترجي التونسي المقررة إقامتها غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن ارتداء الزمالك زيه الأبيض كاملا، بينما يرتدى الحارس الزي الأخضر.

أما الفريق التونسي فسوف يرتدي زيه الأصفر والأحمر، ويرتدي حارسه الزي الأخضر الفاتح.

حضر الاجتماع الفنى أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك، ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي، وعبد الله حسين الإداري، وإبراهيم حسين مسئول المهمات وغرف الملابس.

ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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