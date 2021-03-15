خدماتك في مكانك.. الإسكان تزف بشرى لـ أهالي القرى.. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن الرئيس السيسي وجه بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.





وأضاف "الرفاعي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المجمع الحكومي يتكون من 4 منشآت خدمية يستفيد من منها المواطن في القرية، الأول مجمع المصالح الحكومية في القرية، ويختص بتقديم الخدمات بكافة أنواعها مثل خدمات رخص المباني وخدمات البريد والتموين وخدمات السجل المدني والشهر العقاري، إضافة إلى مجمع للخدمات الطبية، والذي سوف يضم المركز الطبي والإسعاف، ومجمع الخدمات الأمنية، ويضم نقطة الشرطة والدفاع المدني والحريق، أما المجمع الأخير فيختص بتقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة للفلاح.





وأوضح أن مجمع المصالح الحكومية سيقوم بالتعامل مع كافة المصالح الحكومية نيابة عن المواطن، معقبا: "سيذهب المواطن لتقديم الخدمة في الشباك المخصص في المجمع ومن ثم تحديد يوم معين لاستلام الخدمة المطلوبة".





وأشار معاون وزير الإسكان، إلى إن هناك توجيه من الرئيس السيسي بنزول كافة المسئولين في مبادرة تطوير الريف المصري للقري وطمأنتهم حتى تعود الثقة بين المواطن والحكومة.