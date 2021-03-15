حدائق القناطر تتزين لاستقبال معرض زهور الربيع .. صور

أنهت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية استعداداتها لاستقبال معرض زهور الربيع هذا العام حيث تزينت حديقه عفله لمعرض الزهور المقرر افتتاحه الأسبوع الجارى.





جاء ذلك فى اطار خطة وزارة الري لتطوير حدائق القناطر الخيرية حيث تمتلك وزارة الري 11 حديقة، هي" عفلة والنخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية أ ، والنموذجية ب وأبو إردان، والتوفيقي أ ، والتوفيقي ب، والمركز الثقافي.





وتبلغ خطة تطوير حدائق القناطر 24 مليون جنيه تضمنت 4 حدائق، هي: عفلة، بتكلفة 8 ملايين، بمساحة 14 فدان، والنيل بتكلفة 7 ملايين جنيه، بمساحة 6 أفدنة، والمركز الثقافي 5، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بمساحة 9 أفدنة، والبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه بمساحة 5 أفدنة.





قال المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر إن حديقة عفلة من أشهر حدائق القناطر الخيرية وتعتبر متنفسا للغلابة الذين يتوافدون إليها دائما في الأعياد والمناسبات ، مشيرا الى أن الحديقة تشهد أعمال تطويرمستمرة عن طريق تزويدها بكافة الخدمات اللازمة للتنزه والاستمتاع بالنيل والحدائق والطبيعة الخلابة كمرحلة أولى لمشروع وزارة الري لتطوير حدائق القناطر.





واشار الى ان حديقة عفلة تعد أشهر وأكبر تلك حدائق القناطر بمسطح 13 فدان وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد على القديمة والجديدة وتطل على النيل بواجهة ساحرة بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها عن 100 عام مثل "التين البنغالي" وتتميز بأشجار نادرة بالإضافة إلى الشلالات الصناعية والبرجولات الخشبية والمشايات الزلطية ومسطح كبير من النجيلة الخضراء.





واضاف درويش بأنه يجري العمل حاليا على تطوير حديقة البحيرة مع مراعاة التصميم الجمالي بها، موضحا أن الحديقة بها مسطح من النجيلة يتعدى الـ 12 ألف متر مربع ، مؤكدا أن الأعمال تتضمن إنشاء مشايات من الإنترلوك والبرجولات الخشبية ومقاعد الرخام المنتشرة حول مجرى البحيرة بطول الحديقة وكافيتريا وشلالات من المياه ونافورة راقصة.



