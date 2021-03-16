سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

كعادته يقدم أعمالا فنية تكمن خلفها رسالة قوية موجهة للمشاهد، مما جعله يتميز في البطولة المطلقة دون منافس، إنه الفنان الشاب يوسف الشريف يترجم مواقف إنسانية وحياتية في أعمال سينمائية ودرامية لتكون درسًا وعبرة يفتح بها طاقة من الأمل لأعين الجماهير لتعطيهم قدرًا من القوة لتخطي كل ما يمرون به من من معوقات تحول بينهم وبين تحقيق أحلامهم وأهدافهم في هذه الحياة مثلما فعل هو من خلال دوره في فيلم " العالمي ".





دارت أحداث فيلم " العالمي " حول الشاب مالك الذي قام بدوره الفنان يوسف الشريف، المهووس بلعب كرة القدم ويحلم منذ طفولته بإحتراف هذه اللعبة ليس محليًا فقط بل كانت طموحاته هي الوصول للعالمية، ولكن كان ما يعوق تحقيق حلمه إعتراض والده والذي جسده الفنان "صلاح عبدالله " ومنعه الدائم لممارسته هذه اللعبة، ولكن هذا الاعتراض لم يوقف مالك عن تحقيق حلمه فكان يهرب من المنزل من أجل لعب كرة القدم دون دراية والده، وكانت دائمًا ما تشجعه على ذلك شقيقته التوأم ملك " رحمة حسن ".





حدث بعد ذلك تغير جذري في حياة مالك بعدما لاقت شقيقته مصرعها إثر تعرضها لحادث، فقد ترك أبيه المنزل و إلتفت حينها لتحقيق حلمه و إنضم لنادي إسكو وأثبت مهارته ليتعاقد معه اللنادي الأهلي ثم يصبح واحدًا من أهم لاعبي المنخب الوطني، وذاع صيته حتى وصل إلى العالمية وإنضم إلى نادي " فالنسيا " الإسباني، وبعد ذلك قام بتحقيق حلمًا آخر وهو شراءه لسيارة أحلامه، والتي كانت أساس بناء أحداث هذا الفيلم، فلنتعرف عليها في السطور التالية.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه PORSCHE والتي تأسست في العام 1931 وكان مؤسسها هو المهندس فارديناند بورشيه الذي صمم أول سيارة أصدرتها شركة فولكس واجن، ومنذ إصدار أول سيارة لبورشه وهي تعد من أهم السيارات الرياضية التي تشارك في السباقات العالمية.





وظهرت السيارة PORSCHE برفقة يوسف الشريف في فيلم العالمي من الطراز BOXTER موديل عام 2001، والذي استمد قوته من خيارين من المحركات، كلاهما مكون من 6 أسطوانات، الأول بسعة 2.7 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 217 حصانًا، والثاني بسعة 3.2 لتر ليولد قوة 250 حصانًا.





جدير بالذكر أن فيلم العالمي بطولة كلًا من " يوسف الشريف، صلاح عبدالله، دلال عبدالعزيز، رحمة حسن، أروى جودة، محمد لطفي، محمد الشقنقيري، تميم عبده، ممدوح مداح" ومن تأليف يس كامل، أحمد مدحت، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 9 يوليو من العام 2009.