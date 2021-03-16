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رياضة

مخطط أحمال المريخ: سيمبا حاططنا في راسه.. تأخرنا 6 ساعات في إجراءات كورونا والنتائج لم تصلنا حتى الآن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:21 ص
المريخ السوداني
المريخ السوداني
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حسن العمدة
أكد إسلام جمال، مخطط أحمال المريخ السوداني، صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني، اليوم في دوري الأبطال. 

وقال إسلام، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأجواء صعبة جدا في تنزانيا، تدربنا في الملعب الفرعي، واحاول توفير جهد اللاعبين بأدوات حديثة استقطبتها معي من أمريكا".

وأكمل: "هناك فارق كبير بين أول وثاني مباراة على أداء اللاعبين، سيحاولون بقيادة المدرب لي كلارك احداث مفاجأة بالمباراة وتحقيق الفوز".

وتابع: "سيمبا يضع المريخ في رأسه، حدث تأخير عن عمد بإجراءات فحوصات فيروس كورونا لمدة 6 ساعات عن الموعد المحدد، ولم تصلنا نتائج المسحات حتى الآن".

وأشار: "الكاف أبلغنا بعدم حضور جماهيري وحتى الآن لن لن تتواجد الجماهير بالمباراة لكن من الممكن أن نرى بشكل مفاجئ حضورهم".

وعن وجود بيراميدز بتنزانيا ايضًا: "قابلت خالد عبد الله وأحمد فتحي وأحمد الشناوي وعمر جابر، هناك تركيز لتحقيق نتيجة إيجابية".
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