حقيقة الاعتداء بالضرب على طالبة أمام مدرسة بالمعادي





وبالفحص تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول "إحدى السيدات ونجلتيها طالبتين" ، طرف ثانى "إحدى السيدات ونجلتها "طالبة" ، ونجل عمها بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة ، تطورت لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهم ، مما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمةفيبالعين.





تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف ، وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.





واتخذت الإجراءات القانونية.