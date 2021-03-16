حقيقة الاعتداء بالضرب على طالبة أمام مدرسة بالمعادي

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بعدة مقاطع فيديو تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادى بالقاهرة والتسبب فى عاهة مستديمة لها.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول "إحدى السيدات ونجلتيها طالبتين" ، طرف ثانى "إحدى السيدات ونجلتها "طالبة" ، ونجل عمها بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة ، تطورت لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهم ، مما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمةفيبالعين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف ، وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.
واتخذت الإجراءات القانونية.