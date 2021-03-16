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برلمان

لو كنت شابا أقل من 40 عاما.. كيف تنضم لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:42 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن
كشف المهندس كريم عبد العاطي، المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شروط الانضمام للتنسيقية، مؤكدا أن الشروط تختلف باختلاف نوع الانضمام والذي ينقسم إلى نوعين، الأول خاص بالأحزاب والثاني خاص بالمستقلين من خارج الأحزاب.


وأوضح عبد العاطي، خلال كلمته بندوة "صدى البلد"، أنه بالنسبة للأحزاب المشاركة في التنسيقية والمقدر عددها بـ 25 حزبا، يتم اختيار الأعضاء بناءً على ترشيحات هذه الأحزاب، حيث يقدم كل حزب "الفراودة" الموجودين داخله من الشباب للتنسيقية.


وفيما يخص المستقلين، قال عبد العاطي إنه يتم اختيارهم بناءً على عدد من الشروط والمعايير الموجودة على منصات التنسيقية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: 
- ألا يتجاوز عمره الـ 40 عاما
- أن يكون مصري الجنسية 
- يتمتع بممارسة جميع حقوقه السياسية
- يقدم ورقة بحثية عن مجال من المجالات
- أن يجتاز المقابلة أو الإنترفيو التي سيجريها أعضاء مجلس الأمناء معه قبل الانضمام
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