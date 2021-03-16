قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي





ويسعي الزمالك في المباراة الاولى مع كارتيرون في ولايتة الثانية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اصبحت المهمة صعبة علي الابيض للصعود للدور ربع النهائي .





ويدخل فريق الترجي التونسي المباراة لتحقيق الانتصار ضمان التأهل بشكل رسمي الي الدور لاقادم من البطولة الافريقية .





ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة دورى الابطال برصيد نقطتين بينما يحتل الترجي التونسي المركز الاول برصيد 7 نقاط في حين يأتى فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط .





أعلنت قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والترجي التونسي فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة قناة أون تايم سبورت البث الأرضي وبي إن سبورت المشفرة .