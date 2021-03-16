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رياضة

قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:11 ص
الزمالك والترجي التونسي
الزمالك والترجي التونسي
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أعلنت قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والترجي التونسي فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة قناة أون تايم سبورت البث الأرضي وبي إن سبورت المشفرة .

ويسعي الزمالك في المباراة الاولى مع كارتيرون في ولايتة الثانية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اصبحت المهمة صعبة علي الابيض للصعود للدور ربع النهائي . 

ويدخل فريق الترجي التونسي المباراة لتحقيق الانتصار ضمان التأهل بشكل رسمي الي الدور لاقادم من البطولة الافريقية .

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة دورى الابطال برصيد نقطتين بينما يحتل الترجي التونسي المركز الاول برصيد 7 نقاط في حين يأتى فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط .

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