قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي

أعلنت قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والترجي التونسي فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة قناة أون تايم سبورت البث الأرضي وبي إن سبورت المشفرة .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والترجي التونسي فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة قناة أون تايم سبورت البث الأرضي وبي إن سبورت المشفرة .
ويسعي الزمالك في المباراة الاولى مع كارتيرون في ولايتة الثانية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اصبحت المهمة صعبة علي الابيض للصعود للدور ربع النهائي .
ويدخل فريق الترجي التونسي المباراة لتحقيق الانتصار ضمان التأهل بشكل رسمي الي الدور لاقادم من البطولة الافريقية .
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة دورى الابطال برصيد نقطتين بينما يحتل الترجي التونسي المركز الاول برصيد 7 نقاط في حين يأتى فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط .