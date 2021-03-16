حكم صلاة مريض سلس البول بالوضوء نفسه؟.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن المريض بسلس البول عليه أن يتحفض جيدا أى يستعمل حفاضة أو منديل أو ما شابه، بحيث يمنع نزول البول على ملابسه، ويتوضأ ويصلى ولا توجد أى مشكلة.
وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال يقول صاحبه: "جاري يعانى من مرض بالكلى يتسبب له فى نزول البول باستمرار ولا يعرف أن يصلى بسببه.. فماذا يفعل؟"، أنه لو وجد عند وضوئه أو صلاته شيئا من البول لا يلتفت اليه لأنه معذور فيتوضأ بعد التحفض ويصلى.
وأشار "شلبي" خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب" إلى أنه يجوز له أن يصلى فرضين بنفس الوضوء ولا يوجد مانع.. ولا يلتفت إلى ما ينزل منه كأنه شخص طبيعى وهذا البول غير موجود، لأن الشريعة تعفو عن هذا العذر.
كيفية صلاة مريض سلس البول
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية إن مريض السلس البولي يعد من أصحاب الأعذار ويرخص له في صلاته لنفسه فقط طبقا لقول الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز لمريض السلس إمامة المصلين في المسجد حتى ولو كان أفقههم علما وأحفظهم لكتاب الله لأن الطهارة ركن أساسي للصلاة ولا يقبل الله صلاة من غير طهارة.
وأوضح كريمة أنه لا يجوز أن يصلي مريض السلس البولي الصلوات الخمس بوضوء واحد كما يقول البعض وإنما يتوضأ لكل صلاة.
وتابع أن من حقه الجمع بين الصلوات كأن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير وكذلك المغرب والعشاء أما الفجر فيصليه بمفرده .
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية إن مريض السلس البولي يعد من أصحاب الأعذار ويرخص له في صلاته لنفسه فقط طبقا لقول الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز لمريض السلس إمامة المصلين في المسجد حتى ولو كان أفقههم علما وأحفظهم لكتاب الله لأن الطهارة ركن أساسي للصلاة ولا يقبل الله صلاة من غير طهارة.
وأوضح كريمة أنه لا يجوز أن يصلي مريض السلس البولي الصلوات الخمس بوضوء واحد كما يقول البعض وإنما يتوضأ لكل صلاة.
وتابع أن من حقه الجمع بين الصلوات كأن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير وكذلك المغرب والعشاء أما الفجر فيصليه بمفرده .