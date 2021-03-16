حكم صلاة مريض سلس البول بالوضوء نفسه؟.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن المريض بسلس البول عليه أن يتحفض جيدا أى يستعمل حفاضة أو منديل أو ما شابه، بحيث يمنع نزول البول على ملابسه، ويتوضأ ويصلى ولا توجد أى مشكلة.





وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال يقول صاحبه: "جاري يعانى من مرض بالكلى يتسبب له فى نزول البول باستمرار ولا يعرف أن يصلى بسببه.. فماذا يفعل؟"، أنه لو وجد عند وضوئه أو صلاته شيئا من البول لا يلتفت اليه لأنه معذور فيتوضأ بعد التحفض ويصلى.





وأشار "شلبي" خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب" إلى أنه يجوز له أن يصلى فرضين بنفس الوضوء ولا يوجد مانع.. ولا يلتفت إلى ما ينزل منه كأنه شخص طبيعى وهذا البول غير موجود، لأن الشريعة تعفو عن هذا العذر.





