محافظ أسيوط يتفقد منظومة شبكات الأكسجين وتوافر الأدوية بمستشفى الصدر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى الصدر للاطمئنان على شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.





ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.





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رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور صفاء علي أبوالعلا مدير المستشفى.





وبدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات من الاكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بخزانات المستشفى واطمئن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الاكسجين مشددًا على المتابعة الجيدة لتوافر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات.





كما استكمل جولته بتفقد أقسام مستشفى الصدر والتقى بالدكتورة صفاء علي أبوالعلا مدير مستشفى الصدر واستمع إلى سير العمل بالمستشفى والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزليًا وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة كما شدد المحافظ على الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتشغيل بوابات التعقيم.



