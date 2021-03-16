سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالبحيرة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والجرارات الزراعية بالبحيرة.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية والجرارات الزراعية.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنه برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية).





بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (23) واقعة سرقة (11 دراجة نارية " تروسيكل "- 7 دراجة نارية "موتوسيكل" – 5 جرارات زراعية صغيرة).





تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلان "سيئ النية ، تم ضبطهما" .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم السرقات.