الفنار ينتهي من تصوير مشاهد الفيلم وينتقل لمرحلة ما بعد الإنتاج

انتهى فريق عمل فيلم الفنار للمخرج شريف نجيب من تصوير مشاهده وانتقل إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، الفيلم يعد أول بطولة تجمع بين هدى المفتي ومحمد الشرنوبي وهو إنتاج مشترك بين فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد.





الفيلم يدور في إطار كوميدي درامي، وهو من بطولة هدى المفتي، محمد الشرنوبي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه الدسوقي وسينتيا خليفة، الفيلم قصة وإخراج شريف نجيب، مدير التصوير أحمد جبر، ديكور مروة البرماوي.





فيلم كلينك تأسست في 2005 على يد السيناريست والمنتج محمد حفظي، كشركة إنتاج تقدم ورشًا في كتابة السيناريو وتتخصص في إنتاج أفلام روائية ووثائقية طويلة. وبينما تستهدف الشركة الجمهور بكل أنواعه في السوق المصري، العربي والدولي، استطاعت فيلم كلينك أن تشتهر بدعم صُناع الأفلام الشباب الواعدين، وبصناعة أفلام مبتكرة تصبح بمثابة بدائل إبداعية للسينما التجارية السائدة في السوق السينمائي العربي.





شاركت فيلم كلينك في إنتاج أفلام مصرية، عربية ودولية طويلة، حصدت هذه الأفلام أكثر من 150 جائزة خلال مشاركاتها في أكثر من 350 مهرجان سينمائي دولي، من بينها مهرجانات كان، سندانس، لندن، تورنتو، دبي، القاهرة وقرطاج، وتم اختيار 3 أفلام من إنتاجها لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وهما اشتباك، شيخ جاكسون ويوم الدين. كما حققت فيلم كلينك نجاحات تجارية بأفلام مثل سمير وشهير وبهير (2010)، بنات العم (2012)، لامؤاخذة (2014) وهيبتا: المحاضرة الأخيرة (2016)، عيار ناري (2018)، راس السنة (2020) والفيلم البريطاني المصري الأقصر (2020)، ويعد الفنار للمخرج شريف نجيب أحدث أعمالها.



