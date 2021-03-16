مدبولي : يجب التنسيق بين الحكومة ولجنة الشئون الدستورية حول مشروعات القوانين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته باللجان النوعية بمجلس النواب، من خلال عقد اجتماع برئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .





وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".





وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وكذا أهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.





من جانبه، أشاد المستشار إبراهيم محمد الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاهتمام الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات المختلفة، مٌشيرا إلى أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها.



