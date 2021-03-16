دراسة تحذر .. أعراض كورونا طويلة الأمد

لا يزال المرضى يبلغون عن أعراض فيروس كورونا وآثارها الجانبية، حتى بعد شهور التعافي، حيث تمكن الباحثون من العثور على علامة لبعض الأعراض التي يمكن أن تكون شائعة مع جميع الأشخاص وتشير إلى أنهم يعانون من أعراض كورونا الطويلة.

وحسب موقع "timesofindia"، لاحظ بعض الباحثين أيضًا أن المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد كورونا COVID يمكن أن يعانون من أعراض تظهر على فترات منتظمة، مثل حوالي أسبوع أو 10 أيام، أو في بعض الحالات، متابعة جيدة بعد شهرين من الشفاء من العدوى.





التعب والإرهاق هو رد فعل جسدي طبيعي للنظام الذي يستنفد من محاربة مرض فيروسي شديد لفترة طويلة، يمكن أن يحدث أيضًا أن يقوم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بتفريغ السيتوكينات الخطرة، مما يجبر الجسم على مهاجمة نفسه والتسبب في أعراض مثل التعب.

كما يحدث صوت أجش عندما يبدأ الفيروس في مهاجمة الحلق والقنوات التنفسية بسرعة، مما يتسبب في حدوث التهاب، يمكن لمرضى COVID أيضًا تجربة نوبات طويلة من السعال والتي يمكن أن تدفع الحبال الصوتية معًا بقوة، مما يدفع بالمخاط إلى الخارج ويجعل المرء يختبر صوته.



وأفاد الباحثون أن الصداع هو أحد العلامات الشائعة لعدوى فيروس كورونا، مشيرا أن الصداع غير عادي ومؤلم وأحيانًا من جانب واحد مما يجعل من الصعب القيام بوظائف أو مهام اليوم العادي، يمكن أن يكون أيضًا علامة على وجود عدوى شديدة إذا استمر لفترة أطول.





