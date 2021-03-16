شركة موديرنا تبدأ دراسة لقاح كورونا على الأطفال

أعلنت شركة موديرنا، الثلاثاء، عن بدأ دراسة تاثير لقاح كورونا على الاطفال الذى انتجته حيث ستقوم بإعطاء جرعات للمرضى في المرحلة المتوسطة إلى المتأخرة من لقاح كورونا ، mRNA-1273 ، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 12 عامًا.





ووفقا لما جاء فى موقع " cnbc " ستقوم الدراسة بتقييم سلامة وفعالية جرعتين من mRNA-1273 بفاصل 28 يومًا وتعتزم تسجيل حوالي 6750 طفلًا في الولايات المتحدة وكندا.





تم ترخيص اللقاح بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لدى الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.





في دراسة منفصلة بدأت في ديسمبر ، تختبر موديرنا أيضًا mRNA-1273 لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.





يتم إجراء الدراسة الأخيرة بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA).



