أخبار التكنولوجيا.. عشرات الهجمات الإلكترونية تجتاح مستخدمي FaceTime.. وتسريبات تكشف سعر هاتف Poco X3 Pro من شاومى

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.





احذر .. عشرات الهجمات الإلكترونية تجتاح مستخدمي FaceTime من آبل

تعرض مستخدمو تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime فيس تايم ، المتاح على عدد كبير من أجهزة شركة آبل الأمريكية، لعشرات من الهجمات الإلكترونية الخطيرة، حيث تلقى المستخدمون عدد لا يحصى من المكالمات غير المرغوب فيها من قبل المئات من الأشخاص غير المعروفين لديهم.





لمنع سرقة البيانات.. شاومي تحصل على براءة اختراع لهواتفها القادمة

حصلت شركة شاومى الصينية على براءة اختراع لاختراع تقنية لعدم التلصص واختلاس النظر على المستخدمين فى محاولة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث سيتعرف الهاتف على وجه المستخدم، وبالتالى لن يسمح لأى مستخدم آخر باستعماله على الإطلاق.





لماذا يحذف تويتر كل الأشخاص الذين يكتبون كلمة ممفيس ؟

تفاجأ مستخدمو موقع تويتر Twitter خلال الساعات الماضية بأن مجرد التغريد بكلمة "Memphis" أو ممفيس كان كافيًا لإيقافهم تلقائيًا لمدة 12 ساعة ، ومتطلبًا لحذف التغريدة، الأمر الذى أثار نوبة غضب كبيرة بين المستخدمين وكذلك علامات استفهام حول حذف الكلمة .





بسعر رخيص .. تسريبات تكشف سعر هاتف Poco X3 Pro من شاومى قبل إطلاقه بأيام

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتفPoco X3 Pro رسميا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك تحت علامتها التجارية الفرعية Poco ، حيث سيأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الرائعة منها البطارية ذات السعة الكبيرة وشحن سريع سيجعله يشحن فى دقائق معدودة، كما كشفت التسريبات سعر الهاتف الذى سيصدر بسعر رخيص..









قبل ساعات من إطلاقه.. تسريب سعر هاتف Galaxy A52 5G من سامسونج.. مواصفات

كشفت تسريبات سعر هاتف Galaxy A52 الذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بعد ساعات قليلة من الآن، حيث سيأتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع عدد من الإمكانات الكبيرة.



