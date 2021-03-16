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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. عشرات الهجمات الإلكترونية تجتاح مستخدمي FaceTime.. وتسريبات تكشف سعر هاتف Poco X3 Pro من شاومى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:00 م
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


تعرض مستخدمو تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime فيس تايم ، المتاح على عدد كبير من أجهزة شركة آبل الأمريكية، لعشرات من الهجمات الإلكترونية الخطيرة، حيث تلقى المستخدمون عدد لا يحصى من المكالمات غير المرغوب فيها من قبل المئات من الأشخاص غير المعروفين لديهم. 


حصلت شركة شاومى الصينية على براءة اختراع لاختراع تقنية لعدم التلصص واختلاس النظر على المستخدمين فى محاولة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث سيتعرف الهاتف على وجه المستخدم، وبالتالى لن يسمح لأى مستخدم آخر باستعماله على الإطلاق.


تفاجأ مستخدمو موقع تويتر Twitter خلال الساعات الماضية بأن مجرد التغريد بكلمة "Memphis"  أو ممفيس كان كافيًا لإيقافهم تلقائيًا لمدة 12 ساعة ، ومتطلبًا لحذف التغريدة، الأمر الذى أثار نوبة غضب كبيرة بين المستخدمين وكذلك علامات استفهام حول حذف الكلمة . 


كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتفPoco X3 Pro رسميا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك تحت علامتها التجارية الفرعية Poco ، حيث سيأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الرائعة منها البطارية ذات السعة الكبيرة وشحن سريع سيجعله يشحن فى دقائق معدودة، كما كشفت التسريبات سعر الهاتف الذى سيصدر بسعر رخيص.. 



كشفت تسريبات سعر هاتف Galaxy A52 الذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بعد ساعات قليلة من الآن، حيث سيأتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع عدد من الإمكانات الكبيرة.

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