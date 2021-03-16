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حوادث

إصابة سائق توك توك بطلق خرطوش على يد عامل بالمنزلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:39 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
أصيب سائق "توك توك" برش خرطوش بالقدمين ، بعدما تعدي عليه عامل بالضرب بسلاح ناري " فرد خرطوش" أثر مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور بأحد شوارع مدينة المنزلة ، بمحافظة الدقهلية  .

وكان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لقسم شرطة المنزلة من مستشفي المنزلة العام بوصول المدعو "محمد السادات أبو النور فراج " ۲۳ عاما ،سائق توك توك ، ومقيم شارع " الرياح " بندر المنزلة مصابا برش خرطوش بالقدمين ( إدعاء تعدي ).

وانتقل ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب إتهم المدعو " إيهاب عبدالرحمن أحمد إسماعيل " ٤٧ عاما، عامل ، ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش وإحداث إصابته ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب أولوية المرور بأحد شوارع بندر المنزلة.

وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم  وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ، و بارشاده تم ضبط السلاح المستخدم " وتم التحفظ عليه "

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٨٠٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم المنزلة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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