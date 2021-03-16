ضبط 1.680 طن بلح جاف وإعدام 117 كيلو مواد غذائية فى الدقهلية

تفقد فريق مراقبة الاغذية بمديربة الصحه بالدقهلية اليوم الثلاثاء 11 منشآة غذائية شملت مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق بالاضافة الى شوادر بيع البلح وياميش رمضان للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد .



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم حيث تم عمل حملة مكبرة لمكتب اغذية المنصورة المركزي .





واسفرت الحملة عن ضبط ١٤٠ شيكارة بلح جاف وزن الشيكارة ١٢ كيلو جرام لوجودها بدون بيانات وتخزينها في مخزن به خطر داهم علي الصحة العامة باجمالي وزن ١.٦٨٠طن .





كما تم اعدام الاصناف التالية ١٢ لتر زيت طعام و١٥ كيلو معجونة عسل اسود بالحلبة و٢٣ كيلو بودرة ايس كريم و٣٠ كيلو بودرة عصير سريع التحضير و٢٤ زجاجة خل ابيض ( 24 لتر) و٨ لتر كامينا الوان غذائية و ٥ كيلو كاكاو خام و٨ كيلو مشمش مجفف و ١٦ كيلو قراصيا و ٢٠ لفة قمر الدين، باجمالي وزن ١١٧ كيلو مواد غذائية و٤٨ لتر و تم سحب 18 عينة و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.