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محافظات

ضبط 1.680 طن بلح جاف وإعدام 117 كيلو مواد غذائية فى الدقهلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:18 م
بلح جاف
بلح جاف
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همت الحسينى
تفقد فريق مراقبة الاغذية بمديربة الصحه بالدقهلية اليوم الثلاثاء 11 منشآة غذائية شملت مطاعم  وكافيهات ومصانع واسواق بالاضافة الى شوادر بيع البلح وياميش رمضان  للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم  حيث تم عمل  حملة مكبرة لمكتب اغذية المنصورة المركزي .

واسفرت الحملة عن ضبط ١٤٠ شيكارة بلح جاف وزن الشيكارة ١٢ كيلو جرام لوجودها بدون بيانات وتخزينها في مخزن به خطر داهم علي الصحة العامة باجمالي وزن ١.٦٨٠طن .

كما تم اعدام الاصناف التالية ١٢ لتر زيت طعام و١٥ كيلو معجونة عسل اسود بالحلبة و٢٣ كيلو بودرة ايس كريم و٣٠ كيلو بودرة عصير سريع التحضير و٢٤ زجاجة خل ابيض ( 24 لتر) و٨ لتر كامينا الوان غذائية و ٥ كيلو كاكاو خام و٨ كيلو مشمش مجفف و ١٦ كيلو قراصيا و ٢٠ لفة قمر الدين، باجمالي وزن ١١٧ كيلو مواد غذائية و٤٨ لتر و تم سحب 18 عينة و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص  للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير  16 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى ل 4 منشآت لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لثلاث منشآت لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات  وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد  على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.
ضبط 1.680 طن بلح جاف وإعدام 117 كيلو مواد غذائية فى الدقهلية
ضبط 1.680 طن بلح جاف وإعدام 117 كيلو مواد غذائية فى الدقهلية
ضبط 1.680 طن بلح جاف وإعدام 117 كيلو مواد غذائية فى الدقهلية
ضبط 1.680 طن بلح جاف وإعدام 117 كيلو مواد غذائية فى الدقهلية
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