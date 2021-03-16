دعم مستشفى رأس غارب بجهاز أشعة مقطعية وآخر فوق الصوتية على القلب

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قطاع الطب العلاجى والرعاية العلاجية بالوزارة بتوفير جهاز الأشعة المقطعية وجهاز أشعة الموجات فوق الصوتية على القلب (الايكو) لصالح مستشفى رأس غارب وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب حسام عوض اللّه رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائبان محمد سعيد الدابى وكيل لجنة الثقافة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ والنائب عبدالرحيم كمال عضوا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ .





وأكد النائب حسام عوض الله أنه يولى الملف الصحى اهتمام بالغ ويسعى بالتعاون مع أجهزة الدولة ووزارة الصحة للوصول إلى أعلى خدمة طبية مقدمة لأهالى البحر الاحمر فى كافة مدن المحافظة وأن الملف الصحى بالمحافظة يحتاج إلى الكثير لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.





وشدد عوض الله علي ضرورة دعم المستشفيات الحكومة بالبحر الأحمر لتقديم خدمة طبية متميزة، لعلاج المواطن البسيط محدود الدخل الذي لا يستطيع تلقي الخدمة الصحية في مستشفيات خاصة تكلف مبالغ مالية كبيرة.





وكشف عوض الله أن وزيرة الصحة وافقت فى وقت سابق على الطلب المقدم بخزان أكسجين سعة 3000 لتر لمستشفى رأس غارب وأن الطلب دخل حيز التنفيذ حاليًا بعد الحصول على موافقة واضحة وصريحة من الوزيرة بهذا الشأن حيث تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة لدعم المستشفى بالخزان فى أسرع وقت .





وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة أنه أصبح من الضروري توفير خزان أكسجين لمستشفى رأس غارب لخدمة المرضى وعدم الاعتماد على الاسطوانات التى قد تتسبب فى كارثة فى حالة زيادة الحالات التى تحتاج إلى أكسجين .



