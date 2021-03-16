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رياضة

خاص| من أسوان لفرنسا.. تعرف على أبرز عروض لاعب الزمالك بعد تألقه داخل الاتحاد السكندري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:07 م
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
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حسام الحارتي
أصبح رزاق سيسيه لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري حديث بعض الأندية المصرية والعالمية بعد تألقه داخل صفوف زعيم الثغر للموسم الرابع على التوالي .

وتألق رزاق سيسيه بصورة حقيقة عقب تولي حسام حسن القيادة الفنية للفريق لينضم إلي صفوف منتخب كوت ديفوار لأول مرة بعد تألقه داخل صفوف زعيم الثغر .

وأكد مصدر مسئولي داخل نادي الاتحاد السكندري أن رزاق سيسيه تلقي عرضا من أحد أندية الدوري الفرنسي خلال الفترة الحالية من أجل إلي الإنتقال إلي صفوفه خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلي عقد مسئولي الاتحاد السكندري جلسة حاسمة مع رزاق سيسيه لبدء المفاوضات مع مسئولي نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية .

وأبدي اللاعب رغبته في التواجد داخل صفوف الاتحاد السكندري نظرا لتألقه تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق وتوفير كافة متطلباته من قبل محمد مصيلحي رئيس النادي .

ومن المقرر أن يحدد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف رزاق سيسيه من العودة لصفوف الفريق بعد إنتهاء إعاراته لنادي  الاتحاد السكندري خلال الموسم الجاري .

وكان جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك قدأبلغ مسئولي الزمالك بضرورة عودة رزاق سيسيه خصوصا بعد رحيل مصطفي محمد .

وانضم رزاق سيسه لصفوف نادي الزمالك قادما من أسوان في موسم "2016-2017"، وهو في الثامنة عشرة من عمره .

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