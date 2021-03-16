خاص| من أسوان لفرنسا.. تعرف على أبرز عروض لاعب الزمالك بعد تألقه داخل الاتحاد السكندري



وتألق رزاق سيسيه بصورة حقيقة عقب تولي حسام حسن القيادة الفنية للفريق لينضم إلي صفوف منتخب كوت ديفوار لأول مرة بعد تألقه داخل صفوف زعيم الثغر .





وأكد مصدر مسئولي داخل نادي الاتحاد السكندري أن رزاق سيسيه تلقي عرضا من أحد أندية الدوري الفرنسي خلال الفترة الحالية من أجل إلي الإنتقال إلي صفوفه خلال الفترة المقبلة .





وأشار إلي عقد مسئولي الاتحاد السكندري جلسة حاسمة مع رزاق سيسيه لبدء المفاوضات مع مسئولي نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية .





وأبدي اللاعب رغبته في التواجد داخل صفوف الاتحاد السكندري نظرا لتألقه تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق وتوفير كافة متطلباته من قبل محمد مصيلحي رئيس النادي .





ومن المقرر أن يحدد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف رزاق سيسيه من العودة لصفوف الفريق بعد إنتهاء إعاراته لنادي الاتحاد السكندري خلال الموسم الجاري .





وكان جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك قدأبلغ مسئولي الزمالك بضرورة عودة رزاق سيسيه خصوصا بعد رحيل مصطفي محمد .





وانضم رزاق سيسه لصفوف نادي الزمالك قادما من أسوان في موسم "2016-2017"، وهو في الثامنة عشرة من عمره .





أصبح رزاق سيسيه لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري حديث بعض الأندية المصرية والعالمية بعد تألقه داخل صفوف زعيم الثغر للموسم الرابع على التوالي .