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محافظات

رئيس جامعة مدينة السادات يستقبل محافظ المنوفية ونائبه والسكرتير العام للاحتفال بالعيد السنوى الثامن للجامعة.. صور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:19 م
رئيس جامعة مدينة
رئيس جامعة مدينة السادات يستقبل محافظ المنوفية
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مروة فاضل

استقبل اليوم الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات بمكتبه ،  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه  محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام وذلك في ضوء احتفال جامعة مدينة السادات بالعيد السنوي الثامن.
حيث رحب رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظ المنوفية والوفد المرافق له من الجهاز التنفيذي للمحافظة، معربًا عن سعادته بتشريف المحافظ وحرصه واهتمامه البالغ للمشاركة في فاعليات الاحتفال بعيد الجامعة وسط قيادات الجامعة وأبنائه الطلاب، وقد أكد رئيس جامعة السادات على مدى التعاون الدائم والمشترك بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية الدور الرائد والمميز لجامعة مدينة السادات باعتبارها شريك أساسي في خطط التنمية بنطاق المحافظة، فضلًا عن دورها المجتمعي لتنمية المجتمع وإعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.
تبادل محافظ المنوفية ورئيس جامعة مدينة السادات الدروع تزامنًا بالاحتفال بعيد الجامعة.
رئيس جامعة مدينة السادات يستقبل محافظ المنوفية ونائبه والسكرتير العام للاحتفال بالعيد السنوى الثامن للجامعة.. صور
رئيس جامعة مدينة السادات يستقبل محافظ المنوفية ونائبه والسكرتير العام للاحتفال بالعيد السنوى الثامن للجامعة.. صور
رئيس جامعة مدينة السادات يستقبل محافظ المنوفية ونائبه والسكرتير العام للاحتفال بالعيد السنوى الثامن للجامعة.. صور
رئيس جامعة مدينة السادات يستقبل محافظ المنوفية ونائبه والسكرتير العام للاحتفال بالعيد السنوى الثامن للجامعة.. صور
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