في عيدها السنوى .. محافـظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يتفقدا ويفتتحا عدد من المشروعات





شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية و الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات فعاليات احتفال الجامعة بعيدها السنوي الثامن، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ونواب الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة ورئيس جهاز تنمية مدينة السادات ورجال الأعمال ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم.





واستعرض رئيس جامعة مدينة السادات ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية مؤكدًا حرصه منذ قدومه على النهوض بالجامعة وتطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية لتتناسب مع الطالب المصري لترسيخ مبدأ الولاء للوطن، كما أكد مدى اهتمامه بالتنمية المستمرة لتطوير البنية التحتية للكليات والمعاهد بالجامعة وإنشاء جامعات أهلية ودولية للرقي بالمنظومة التعليمية لخلق روح تنافسية لتخريج أجيال تواكب سوق العمل.

وفى كلمته أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده ومشاركته هذا العرس للاحتفال بالعيد الثامن لجامعة مدينة السادات ، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال بمثابة اختتام عام من العمل والانجازات في سبيل تحقيق رسالة الجامعة ودورها في تنمية وتطوير المجتمع وتقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة لما تضمه من كليات ومعاهد مميزة ، مشيدا بجهود جميع العاملين وعلى رأسهم رئيس الجامعة العالم الجليل والقائد المحنك ورجل الدولة من الطراز الفريد الذى يسعى دائما للتطور والرقي لخدمة أبناء المنوفية من أجل بناء جيل من الخريجين يحملون على عاتقهم مسئولية النهوض بوطنهم.

وفى ختام كلمته وجه محافظ المنوفية الشكر والتقدير لجميع القيادات بجامعة مدينة السادات لما يقدموه من أدوار رائدة في سبيل رفع إسم المحافظة عاليا، مؤكدا على تجديد العهدلمد يد العون للصرح الشامخ لجامعة مدينة السادات كشريك فعال في كل خطط التنمية من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لبلدنا الحبيبة.

اختتم الحفل بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ جامعة مدينة السادات ونشأتها وعدد الكليات ومسيرتها العلمية وخططها والدور الخدمي الذي تقدمه لخدمة تنمية المجتمع.

وعلى هامش الاحتفال افتتح محافظ المنوفية ورئيس الجامعة وحدة المستحضرات الدوائية ومركز الاختبارات الإلكترونية والذى يضم عدد (3) معامل للحاسب الآلي بمساحة إجمالية (570م2) ليشمل (280) جهاز حاسب آلي ، بالإضافة إلى تفقد مبنى الصيدلية الجديد ويضم معامل الاختبارات الإلكترونية للقطاع الصحي ووحدة إنتاج المستحضرات الصيدلية والتجميل، بالإضافة إلى مبنى الطب البيطري وغرفة المشرحة والمعمل المركزي للطب البيطري ، كما افتتح المحافظ مظلة الأتوبيسات على مساحة (630م2) فضلًا عن افتتاح مشروع تطوير مدينة الأمل للسكن الطلابي وعدد من الملاعب الرياضية بالمدينة وسط فرحة الطلاب وهتافاتهم.