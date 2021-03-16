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رياضة

كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر يتقدم على العين بهدف حمد الله في الشوط الأول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:39 م
صدى البلد
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محمد السعيد
تقدم فريق النصر على نظيره العين بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هدف النصر عن طريق النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

برادلي جونز - سلطان الغنام - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - عبد الرحمن العبيد - علي الحسين - عبد المجيد الصلهيم - بيتروس - عبد الفتاح عسري - نور الدين أمرابط - عبد الرزاق حمد الله.

بينما جاءت قائمة البدلاء كالأتي:

وليد عبد الله - سامي النجعي - عبد العزيز الدوسري - عبد الله الخبيري - مختار علي - أسامة الخلف - علي لاجامي - يحيى الشهري.
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