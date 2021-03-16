تعرف على نتيجة سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة في الدوري

أحرز وادى دجلة الهدف الأول في الدقيقة "35"، من تسديدة صاروخية من كريم الدبيس من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.





وتمكن شادي حسين من إحراز هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة"75"، من كرة عرضية من شريف دابو من جهة اليمين قابلها شادي حسين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.





وأحرز أحمد سعيد هدف تقدم وادي دجلة في الدقيقة "92"، من خلال ركلة جزاء ".





ويتواجد سيراميكا في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة بينما تواجد وادي دجلة في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة





وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر.





خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه.





خط الوسط: كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.